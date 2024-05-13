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Главком ВМФ поздравил военных Черноморского флота с годовщиной его создания

Главком ВМФ поздравил военных Черноморского флота с годовщиной его создания

Военнослужащие Черноморского флота России отмечают годовщину со дня его основания. Поздравления направил главком ВМФ Александр Моисеев, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

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