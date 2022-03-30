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До 31 марта в России подготовят программу субсидирования процентной ставки по кредитам застройщикам

До 31 марта в России подготовят программу субсидирования процентной ставки по кредитам застройщикам

Глава государства поручил правительству и Банку России до 31 марта разработать программу субсидирования процентной ставки по кредитам застройщикам в рамках механизма проектного финансирования, об этом говорится на сайте Кремля, сообщает PRIMPRESS.

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