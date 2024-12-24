Кабмин хочет использовать биометрию при регистрации прав собственности

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность использования Единой биометрической системы (ЕБС) для электронной регистрации прав собственности на недвижимость.
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