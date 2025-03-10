Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 825 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • олег яковук
    Этим кто все это затеил Россия не нужна они заработают много денег и свалят от сюда на запад."Мы едем сюда, чт...
  • Семен Демин
    Российские воины лучшие в мире. В этом нет сомнений. А вот политики...  это вопрос. Чиновники до сих пор не дают ВС Р...Смерть из трубы. ...
  • Сергей Косторнов
    да  куда  ты  денешься......"Мы едем сюда, чт...

Являются ли США нашим партнёром? Только факты. Без пропаганды

Являются ли США нашим партнёром? Только факты. Без пропаганды

Царьград ФОТО: Christian Ohde/imago stock&people/Globallookpress Обстановка на мировой арене в последние несколько недель кардинально изменилась – США полностью прекратили поставки любого вооружения на Украину, провели переговоры с Россией, а Трамп лично унизил Зеленского на весь мир, помимо этого США встали на сторону России и проголосовали против резолюции ООН, осуждающей действия нашей страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх