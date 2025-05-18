15 мая во всем мире отмечается Международный день семьи (International Day of Families). Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году с целью привлечения внимания к важности семьи как основного элемента общества и повышения осведомленности о социальных, экономических и демографических проблемах, затрагивающих семейные структуры.