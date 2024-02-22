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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Boeing уволил руководителя программы самолетов 737 MAX

Boeing уволил руководителя программы самолетов 737 MAX Эда Кларка, проработавшего в компании 18 лет. В январе у авиалайнера Boeing 737 MAX 9 при взлете в Портленде (США) вырвало дверь, самолет совершил экстренную посадку, никто не пострадал.

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