Boeing уволил руководителя программы самолетов 737 MAX Эда Кларка, проработавшего в компании 18 лет. В январе у авиалайнера Boeing 737 MAX 9 при взлете в Портленде (США) вырвало дверь, самолет совершил экстренную посадку, никто не пострадал.