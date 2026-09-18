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FiNE NEWS

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Вот это завтрак! Подмосковная женщина проглотила кусок зубного протеза и попала в больницу

Представьте: вы спокойно завтракаете, а в следующую секунду — бац! — и жизнь делает крутой поворот. Именно так и случилось с одной жительницей Подмосковья.

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