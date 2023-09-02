Некоторое время я выжидал, подтвердится ли информация о том, что в самолёте, потерпевшем крушение под Тверью, был Пригожин.
Испанский блогер льёт горючие слёзы и обвиняет Путина в смерти Пригожина
Комментарии
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Евгений
Самым настоящим мужиком он был, когда снимал сережки за 50 рублей и сапоги с придушенной им же женщины... просто образец мужественности!!! В здравом уме и трезвой памяти, не голодающий и не по принуждению. Кумир просто...
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21 час.
Наталья Персидская
Похоже многие комментаторы не слушали интервью Коц-Пригожин. Многие вопросы бы отпали или наоборот возникли.
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19 час.
ВМ
Владимир Минаков
Путь зэка-героя на Голгофу оказался Сизифовым трудом... Денег было столько, что из этих купюр можно было над могилой пирамиду построить, но...любому смертному на том свете эти купюры не нужны - нет там ни магазинов, ни товаров, ни яхт... Жажда власти, маниакальная - до хорошего не приведёт... А лишить жизни таких же защитников Отечества - преступление...
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19 час.
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