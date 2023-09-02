Испанский блогер льёт горючие слёзы и обвиняет Путина в смерти Пригожина

Самым настоящим мужиком он был, когда снимал сережки за 50 рублей и сапоги с придушенной им же женщины... просто образец мужественности!!! В здравом уме и трезвой памяти, не голодающий и не по принуждению. Кумир просто...

ВМ

Владимир Минаков

Путь зэка-героя на Голгофу оказался Сизифовым трудом... Денег было столько, что из этих купюр можно было над могилой пирамиду построить, но...любому смертному на том свете эти купюры не нужны - нет там ни магазинов, ни товаров, ни яхт... Жажда власти, маниакальная - до хорошего не приведёт... А лишить жизни таких же защитников Отечества - преступление...