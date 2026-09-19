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Новости Липецка

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«Бетагран Липецк» подал в суд на «Пролетарий» из-за полумиллионного долга

«Бетагран Липецк» подал в суд на «Пролетарий» из-за полумиллионного долга

Долг в 539,7 млн рублей возник из-за неоплаты ветеринарных услуг и поставки по договору от 26 июля 2024 года.

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