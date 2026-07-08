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Видеообзор товарищеского матча между «Спартаком» и «Рубином»

В среду, 8 июля, в Москве состоялся товарищеский матч, в котором «Спартак» сыграл вничью с «Рубином».

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