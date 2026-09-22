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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: В год лишилась мамы, была в психушке, вышла замуж за бывшего Ходченковой и сбежала за границу: Куда пропала Алеся Кафельникова?

Шоу-бизнес: В год лишилась мамы, была в психушке, вышла замуж за бывшего Ходченковой и сбежала за границу: Куда пропала Алеся Кафельникова?

Алеся Кафельникова. Ее жизнь с самого рождения напоминала сказку: загородные особняки, звездный отец-чемпион, мировые подиумы и контракты с главными домами моды.

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