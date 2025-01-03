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«Реал» идет 1-м в Ла Лиге с 2-очковым отрывом, у «Атлетико» матч в запасе. «Барса» отстает на 5 баллов от лидера

«Реал» идет 1-м в Ла Лиге с 2-очковым отрывом, у «Атлетико» матч в запасе. «Барса» отстает на 5 баллов от лидера

«Реал» сегодня обыграл «Валенсию» (2:1) и вышел на 1-е место, оторвавшись на 2 балла от «Атлетико». У команды Диего Симеоне есть матч в запасе.

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