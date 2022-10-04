ЛЧ. Группа «В»: «Атлетико» проиграл «Брюгге» - Антуан Гризманн не забил пенальти. Бельгийцы опережают всех трёх конкурентов на 6 очков!

«Брюгге» победил «Атлетико» сосчётом 2:0 в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Ситуация на поле могла оказаться не столь плачевной для мадридского клуба, однако нападающий «матрасников» Антуан Гризманн не забил пенальти, отправив мяч с «точки» в перекладину.
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