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ЛЧ. Группа «В»: «Атлетико» проиграл «Брюгге» - Антуан Гризманн не забил пенальти. Бельгийцы опережают всех трёх конкурентов на 6 очков!

ЛЧ. Группа «В»: «Атлетико» проиграл «Брюгге» - Антуан Гризманн не забил пенальти. Бельгийцы опережают всех трёх конкурентов на 6 очков!

«Брюгге» победил «Атлетико» сосчётом 2:0 в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Ситуация на поле могла оказаться не столь плачевной для мадридского клуба, однако нападающий «матрасников» Антуан Гризманн не забил пенальти, отправив мяч с «точки» в перекладину.

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