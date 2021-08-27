«Котики против наркотиков»: кандидат в депутаты от КПРФ борется с наркоторговлей

АртемПолитика«Котики против наркотиков»: кандидат в депутаты от КПРФ борется с наркоторговлейКаждый год администрация Томской области направляет на борьбу с наркоторговлей по несколько миллиардов рублей.Вернуться к статье93НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий кокинАвтор прав: в борьбе с наркоторговлей на сегодня в стране одна имитация. Чтоб искоренить наркоторговлю надо, чтоб вопрос этот с языка не слезал ни сегодня, ни завтра и так каждый день. Сдаётся мне, государство об этом не очень печётся.Татьяна БраунПохоже, молодой человек, как тот "Коля с Уренгоя" , огласил написанный кем-то текст. Даже не дав себе труда прочитать и убрать ляпы.Сергей ПолосовДурачок? Дурачок. Трындит о том чего не понимает. "Электорат падок на предъявы: "администрация МОЖЕТ, но не хочет!".Татьяна БраунНу а если придет этот "котик", естественно, сразу сможет.Серж ПрологовКанешна... исчо бы...Сергей ПолосовА то! Ну сама подумай, кто как ни он знает что делать Администрациям и укажет им на необходимость "...наладить работу с собственниками магазинов, управляющими компаниями, представителями ТСЖ и руководством университетов"? Кто, кроме него, знает, что нужно "...ОБЪЯСНИТЬ собственникам зданий, что такое реклама запрещенных препаратов и почему ее нужно оперативно уничтожать." (они ж этого не понимают... Без ЕГО "объяснений"). Дурачок предлагает гражданскому обществу заменять правоохранительные органы (что само-по-себе противозаконно) ХОРОШ будет татупед! Хотя у Ройзмана "сработало". Даже мэром стал. (Пока его не вышибли пинком под зад)Сергей ПолосовКОРОЧЕ: НИ ОДНОГО ГОЛОСА ЗЮГАНДОНОВЩИНЕ!Серж ПрологовПонимаешь, тут ведь еще одна фишка: У нас ВСЕ ЗНАЮТ, что должен делать КТО-ТО и "чья это обязанность". Мне кажется что правильнее было бы взять его на работу старшим специалистом отдела по связям с правоохранительными органами. И пущай его НА ПРАКТИКЕ "...налаживает работу...", "...объясняет собственникам...". УВЕРЕН не пройдет испытательного срока (или сам сбежит)AIAlex ImenС наркоманией большая беда.Комментировать
Свежие комментарии