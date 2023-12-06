Маск планирует привлечь $1 млрд для развития компании xAI

Американский миллиардер Илон Маск, который стоял у истоков ставшего популярным стартапа OpenAI, но в дальнейшем разорвал свои связи с этим разработчиком систем искусственного интеллекта, в 2023 году основал компанию xAI.
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