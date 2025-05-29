«Хочет ли Киев мира, убивая детей»: в Госдуме раскрыли страшные последствия атак ВСУ

Парламентарий подчеркнула, что все собранные данные будут переданы в Организацию Объединенных Наций, чтобы проинформировать международное сообщество о действиях тех, кто, как они утверждают, стремится к миру.
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