В Китае заявили о приближении новой смертоносной пандемии

Угроза глобального распространения теоретической «болезни Х» растет. Об этом заявил главы Государственного управления по контролю и профилактике заболеваний Китая Ван Хэшэн на брифинге второй сессии Всекитайского собрания народных представителей.
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