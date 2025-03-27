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Патология дочери, дом в пригороде Киева и исчезновение из российского кино. Звезда «Прииска» Алексей Зубков

Патология дочери, дом в пригороде Киева и исчезновение из российского кино. Звезда «Прииска» Алексей Зубков

Артист начинал карьеру на Украине, но известность в нулевые принесли ему российские сериалы. Сотрудничество продолжалось почти до 2017 года, пока Алексей Зубков не решил сосредоточиться на съемках в Киеве и театре.

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