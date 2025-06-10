БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Июнь 1945-го: к родным очагам стали возвращаться воины-победители

Июнь 1945-го: к родным очагам стали возвращаться воины-победители

Валерий ПОЛЕССКИЙ  23 июня 1945 г. был издан один из самых ожидаемых фронтовиками, уставшими от войны и рвавшимися к родным очагам, государственных документов – закон «О демобилизации старших возрастов личного состава действующей армии».

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