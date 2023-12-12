Mash: Штурм получила травму головы после того, как ее вытолкали из машины

Певица Наталья Штурм получила гематому на голове, у нее подозревают сотрясение мозга, пишет Mash. Как утверждается, 57-летнюю артистку, исполнившую песню «Школьный роман», вытолкали из автомобиля после конфликта, который произошел во дворе жилого дома на севере Москвы.
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