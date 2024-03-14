Собянин пригласил жителей Москвы принять участие в выборах президента России

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы принять участие в выборах президента России. Собянин отметил, что президент играет ключевую роль в системе государственной власти России и ему принадлежит последнее слово по всем ключевым вопросам.
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