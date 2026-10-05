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Татьяна Абрамова вернулась в кино после долгой паузы — в роли отрицательной героини

Татьяна Абрамова вернулась в кино после долгой паузы — в роли отрицательной героини

Татьяна Абрамова вернулась на экраны. Восемь лет без крупных проектов — и сразу две работы: мини-сериал «Самая самая» в 2025 году и «Тёплый ветер с Севера» в 2026-м.

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