Татьяна Абрамова вернулась в кино после долгой паузы — в роли отрицательной героини

Татьяна Абрамова вернулась на экраны. Восемь лет без крупных проектов — и сразу две работы: мини-сериал «Самая самая» в 2025 году и «Тёплый ветер с Севера» в 2026-м.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НR «Никакой тебе съё...
- ВУ Киркорова и Лолит...
- Киркорова и Лолит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым