В среду на итальянском острове Лидо открывается 78-й Венецианский кинофестиваль. Его откроет фильм испанского режиссера Педро Альмодовара «Параллельные матери», главные роли в которой исполнили Пенелопа Крус, Росси де Пальма и Айтана Санчес-Хихон.