ВС РФ нанесли удар по портовой инфраструктуре Одессы – Минобороны

Вооруженные силы Российской Федерации с помощью высокоточного оружия воздушного базирования и беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по портовой инфраструктуре Одессы, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения.
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