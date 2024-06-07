Федерацию шахмат России лишили членства в ФИДЕ. Почему это сделали и как на решение отреагировали в Москве?

Песков назвал дискриминационным решение лишить ФШР членства в ФИДЕ на 2 года Комиссия Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в пятницу, 7 июня, лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года.
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