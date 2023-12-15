В Польше пожаловались на распространяющих нацизм беженцев из Украины

Украинские беженцы принесли на территорию Польши нацистскую идеологию. Кроме того, из-за бегущих от украинского кризиса людей в стране увеличилось число жителей с венерическими заболеваниями (ВИЧ-инфицированных и сифилитиков), такие данные привел обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста.