В Польше пожаловались на распространяющих нацизм беженцев из Украины

Украинские беженцы принесли на территорию Польши нацистскую идеологию. Кроме того, из-за бегущих от украинского кризиса людей в стране увеличилось число жителей с венерическими заболеваниями (ВИЧ-инфицированных и сифилитиков), такие данные привел обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста.
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