«Жуткие» итоги советской «оккупации» Азербайджана

Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев — к слову, сын видного советского государственного деятеля Гейдара Алиева — сравнил некоторые действия современной России с советской «оккупацией» Азербайджана.
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