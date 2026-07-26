Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Жуткие» итоги советской «оккупации» Азербайджана

«Жуткие» итоги советской «оккупации» Азербайджана

Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев — к слову, сын видного советского государственного деятеля Гейдара Алиева — сравнил некоторые действия современной России с советской «оккупацией» Азербайджана.

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Комментарии
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ХЛ
Халиуллина Лена
Отец Ильхама высек бы розгами и в угол поставил.
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1 м.
Вячеслав Денисов
Совесть Алиев-младший продал за доллары.
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1 м.