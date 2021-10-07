Мировое обозрение

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Пакистан призывает ООН активизировать усилия по борьбе с исламофобией

Приближенные Имрана Хана фигурируют в очередном скандале с офшорными компаниями; Пакистан считает, что запрет на ношение хиджаба сотрудницами-мусульманками в западных корпорациях — это форма нормализации исламофобии; опубликован отчет о статистике жестокого обращения с детьми в Пакистане в первые 6 месяцев 2021 года.

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