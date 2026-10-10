‼️🇷🇺🏴☠️ За ночь враг отправил на Москву более 400 БПЛА ▪️С 20:30 9 октября до 08:30 10 октября в сторону Московского региона направлялись 403 беспилотника, сообщил С.
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