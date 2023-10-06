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«Москвич-6» скоро появится у дилеров по цене от 2.4 млн рублей

Ассоциация «Российские автодилеры» (РОАД) анонсировали дату появления литфбека «Москвич-6» в салонах дилеров и назвали стартовую цену данного отечественного автомобиля.

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