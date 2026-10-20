Египет: 13 человек погибли и 34 получили ранения в результате столкновения автобуса и тяжелого транспортного средства на 55-м километре дороги Каир-Западный Асьют в районе мухафазы Файюм в утренние часы.
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