Обещали горы трупов: как освобождали заложников, захваченных уголовниками в питерских “Крестах”

Сегодня 615 прочитали Недавний захват заложников в Ростовском СИЗО заставил вспомнить другую громкую историю, произошедшую 32 года назад.
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