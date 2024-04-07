Онкобольная Кейт Миддлтон столкнулась с банкротством

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон столкнулась с рядом сложностей. Недавно она прошла операцию, после которой выяснилось, что у принцессы Уэльской обнаружили рак толстой кишки, а теперь она и ее семья столкнулись с новыми проблемами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии