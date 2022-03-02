Карл-Энтони Таунс набрал 39 очков в победном матче против «Голден Стэйт»

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс набрал 39 очков и сделал 9 подборов в победном домашнем матче против одного из лидеров лиги «Голден Стэйт» (129:114).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх