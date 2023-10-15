В США разработан закон о запрете дипфейков актеров и певцов. Его назвали NO FAKES

Четыре сенатора Конгресса США из Демократической и Республиканской партий представили законопроект NO FAKES, который фактически запрещает дипфейкиНазвание NO FAKES расшифровывается как Nurture Originals, Foster Art, and Keep Entertainment Safe Act — «Акт защиты оригинальных работ, поощрения искусства и поддержки безопасности развлечений».
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