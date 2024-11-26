Открывая новые перспективы: VI Всероссийский форум «Дигория» начал свою работу

МОСКВА, 26 ноября, ФедералПресс. В Мастерской управления «Сенеж» состоялось торжественное открытие VI Всероссийского форума «Дигория», собравшего молодых специалистов в области политологии и экспертов из различных областей знаний.
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