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What To Watch Friday: Robert De Niro And Adam Scott In The Whisper Man, Dark Matter Returns, And More

What To Watch Friday: Robert De Niro And Adam Scott In The Whisper Man, Dark Matter Returns, And More

On TV this Friday: Robert De ﻿Niro and Adam Scott track down The ﻿Whisper Man, Dark ﻿Matter returns, and the "﻿Jeopardy! Masters" quarterfinals continue.

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