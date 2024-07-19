Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Многодетная мать из Восточного Дегунина поделилась опытом работы в родительском комитете класса

Скоро начнётся учебный год и создание родительских комитетов. Многие родители стараются в этот момент стать невидимыми и молятся: «Только не я!» Многодетная мама из Восточного Дегунина, у которой «чёрный пояс» по работе в родкомитете, уверяет, что это не страшно.

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