Многодетная мать из Восточного Дегунина поделилась опытом работы в родительском комитете класса

Скоро начнётся учебный год и создание родительских комитетов. Многие родители стараются в этот момент стать невидимыми и молятся: «Только не я!» Многодетная мама из Восточного Дегунина, у которой «чёрный пояс» по работе в родкомитете, уверяет, что это не страшно.