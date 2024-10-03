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Калужские новости

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В калужском технопарке профобразования обучили более 5 тысяч преподавателей

В калужском технопарке профобразования обучили более 5 тысяч преподавателей

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сделал громкое заявление 2 октября. По словам губернатора, из стен недавно появившегося в Калуге центра профобразования уже выпустились более 5000 преподавателей колледжей со всей России.

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