В калужском технопарке профобразования обучили более 5 тысяч преподавателей

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сделал громкое заявление 2 октября. По словам губернатора, из стен недавно появившегося в Калуге центра профобразования уже выпустились более 5000 преподавателей колледжей со всей России.
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