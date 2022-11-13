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Лука Дончич – 6-й игрок в истории НБА, сделавший четыре трипл-дабла с 40+ очками

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич стал шестым игроком в истории НБА, который сделал как минимум четыре трипл-дабла с 40+ очками.

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