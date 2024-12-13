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Всё о женщинах

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Способность видеть сны и «вынюхивать» стресс у людей: интересные факты о домашних кошках и собаках в 2024 году

Способность видеть сны и «вынюхивать» стресс у людей: интересные факты о домашних кошках и собаках в 2024 году

Поведение собак и кошек озадачивает многих из нас. Почему некоторые лабрадоры-ретриверы переедают? Бывают ли кошки одержимы своими хозяевами? Ответы на эти и некоторые другие вопросы смогли в этом году найти учёные.

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