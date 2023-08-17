"АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА РУХНУЛА": ЕГОР КОНЧАЛОВСКИЙ РАССКАЗАЛ, ЧЕГО ЖДАТЬ РОССИИ ПОСЛЕ СВО

А КТО ВЫ? Тупой тыкающий пальцАми удод. ЧЕМ ВЫ знамениты? Ах,. тем, что пишите пакости , деби лоид

а ВЫ КТО? На каком основании берете на себя право что-то писать? Ваше место у закутка, вот и сидите там, не высовываясь.

Людмила Лиханова

ВОТ ЦИПСОТА, ЛИБЕРАСТНЯ И ПРОЧАЯ МРАЗОТА НАБЕЖАЛИ . НЕ НРАВИТСЯ ЧТО СКАЗАЛ КОНЧАЛОВСКИЙ, КАК И ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ ИМЕЕТ ПРАВО ПИСАТЬ И ГОВОРИТЬ ТО, ЧТО СЧИТАЕТ НУЖНЫМ, А ВОТ ВАМ ЛУЧШЕ ПОДУМАТЬ ЧТО ВСЕ ВЫ, ПАДЛЮКИ, УЖЕ В БАЗЕ ДАННЫХ ФСБ И НАВСЕГДА В НЕЙ ОСТАНЕТЕСЬ ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ПРИСМОТРОМ, ДЕБИЛЫ.