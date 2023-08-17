© MIGUEL MIGUEL /GLOBALLOOKPRESS ЛЮБОВЬ БЕЛИКОВА Происходящее сегодня в мире можно охарактеризовать как атаку на Россию, считает актёр и режиссёр Егор Михалков-Кончаловский.
"АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА РУХНУЛА": ЕГОР КОНЧАЛОВСКИЙ РАССКАЗАЛ, ЧЕГО ЖДАТЬ РОССИИ ПОСЛЕ СВО
Комментарии
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Людмила Лиханова
А КТО ВЫ? Тупой тыкающий пальцАми удод. ЧЕМ ВЫ знамениты? Ах,. тем, что пишите пакости , деби лоид
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2 час.
Людмила Лиханова
а ВЫ КТО? На каком основании берете на себя право что-то писать? Ваше место у закутка, вот и сидите там, не высовываясь.
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2 час.
Людмила Лиханова
ВОТ ЦИПСОТА, ЛИБЕРАСТНЯ И ПРОЧАЯ МРАЗОТА НАБЕЖАЛИ . НЕ НРАВИТСЯ ЧТО СКАЗАЛ КОНЧАЛОВСКИЙ, КАК И ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ ИМЕЕТ ПРАВО ПИСАТЬ И ГОВОРИТЬ ТО, ЧТО СЧИТАЕТ НУЖНЫМ, А ВОТ ВАМ ЛУЧШЕ ПОДУМАТЬ ЧТО ВСЕ ВЫ, ПАДЛЮКИ, УЖЕ В БАЗЕ ДАННЫХ ФСБ И НАВСЕГДА В НЕЙ ОСТАНЕТЕСЬ ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ПРИСМОТРОМ, ДЕБИЛЫ.
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2 час.
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