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Starlink официально запустился в ОАЭ — что предлагает интернет Илона Маска жителям и гостям страны

Starlink официально запустился в ОАЭ — что предлагает интернет Илона Маска жителям и гостям страны

Скорость до 200 Мбит/с, задержка от 20 мс и тарифы от $52 в месяц Starlink официально начал работу в Объединённых Арабских Эмиратах.

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