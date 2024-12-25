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«Ночной суперохотник» в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

«Ночной суперохотник» в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм, в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу, опорному пункту и военной автомобильной техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

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