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Защитник ЦСКА Хелвен: «Таких холодов не встречал. Я первый раз увидел снег в России»

Защитник ЦСКА Хелвен: «Таких холодов не встречал. Я первый раз увидел снег в России»

«Первый раз играю при такой погоде. В Бразилии даже близко такого нет. Может быть, семь-восемь градусов тепла.

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