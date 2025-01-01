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Дарья Садкова: «Никогда не считала целью стать олимпийской чемпионкой. Но детские мечты, наверное, были»

«Я никогда не считала это целью. Но детские мечты, наверное, были. Начинала кататься в Йошкар-Оле, лет до 9-10 тренировалась там.

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