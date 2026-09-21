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Донецкая группа новостей

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Магазины начали повышать цены сразу после выборов.

Магазины начали повышать цены сразу после выборов.

Магазины начали повышать цены сразу после выборов. На часть позиций цены выросли вплоть до 40 рублей https://t.

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