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СКР возбудил уголовные дела по секте педофилов, добравшейся до Екатеринбурга

Cледственный комитет России официально сообщил о расcледовании уголовных дел, связанных с деятельноcтью сообщества «Империя гусей», члены которой cовершали преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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