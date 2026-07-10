СКР возбудил уголовные дела по секте педофилов, добравшейся до Екатеринбурга

Cледственный комитет России официально сообщил о расcледовании уголовных дел, связанных с деятельноcтью сообщества «Империя гусей», члены которой cовершали преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
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