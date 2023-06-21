Военное обозрение

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История повторяется: русские наклейки на китайских квадрокоптерах

История повторяется: русские наклейки на китайских квадрокоптерах

«Патриот-К30Т» и «Патриот-К40-ТЛ». Источник: dzen.ru «Патриоты» made in USA Смоделируем ситуацию. Страна пытается играть в импортозамещение и развитие суверенных технологий.

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