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В первый день лета в СК «Бескудниково» прошел «Кубок Мэра Москвы по айкидо»

В первый день лета в СК «Бескудниково» прошел «Кубок Мэра Москвы по айкидо»

1 июня в столице нашей страны прошел первый в истории Фестиваль "Кубок Мэра Москвы по айкидо". Организатором мероприятия выступили "Московская Федерация Айкидо" при поддержке Национального Совета Айкидо России, Российского Союза боевых искусств, Федерации Айкидо Айкикай России и Департамента спорта города Москвы.

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