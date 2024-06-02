В первый день лета в СК «Бескудниково» прошел «Кубок Мэра Москвы по айкидо»

1 июня в столице нашей страны прошел первый в истории Фестиваль "Кубок Мэра Москвы по айкидо". Организатором мероприятия выступили "Московская Федерация Айкидо" при поддержке Национального Совета Айкидо России, Российского Союза боевых искусств, Федерации Айкидо Айкикай России и Департамента спорта города Москвы.